3月4日の運勢第1位は牡牛座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……牡牛座

愛が満ちていく、最高に幸せな日。満ち足りた時間を過ごせるでしょう。その幸せのカギは、あなたのさりげない気配りや優しい一言にあります。「大丈夫？」と声をかけたり、温かい飲み物をいれてあげたり。心に思いついたら、すぐに迷わず行動に移してみてください。

★第2位……山羊座

物事を素直に受け入れられる日。周囲の意見をポジティブに捉え、自分の考えと融合させれば、大きな発展が期待できます。普段なら距離を置きがちな相手の意見こそ、今日は積極的に耳を傾けて。意外な形で関係性が深まり、信頼が増していきます。

★第3位……乙女座

誰かの役に立ちたい、何かを大切にしたい──そんな気持ちが強くなる日です。人にも物にも、ちょっとした優しさをそっと添えると、心がじんわり満たされていくでしょう。ささやかな行動が、心の安定と幸せを育ててくれるはずです。

★第4位……天秤座

がんばろうと意気込むより、「いつも通り」を心がけたほうが評価されやすい日です。特別なことをしなくても、丁寧な姿勢がしっかり伝わります。信頼されたいときほど、自分の役割に集中するのが吉。背伸びせずに、堅実にいきましょう。

★第5位……水瓶座

気づけば、相手のちょっとした癖や不器用な一面が目に留まるかもしれません。でも今日は、それすらも「まあ、これもその人らしさ」と受け入れられる余裕があなたにあります。大きな心で接することで、恋の温度が一気に高まっていくでしょう。