日本マクドナルド（東京都新宿区）が、新商品「いちごショートケーキパイ」を3月11日から期間限定で販売します。新商品は、今年30周年を迎える「てりたまバーガー」などをはじめとする「てりたまファミリー」シリーズの新作という位置づけ。【画像】「すごい！」これが、ケーキ生地入り「新作パイ」です！手軽に楽しめる“お祝いスイーツ”登場「いちごショートケーキパイ」は、いちごのショートケーキをイメージした新作スイ