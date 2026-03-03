今国会である“異変”がささやかれている。それは――「笑い」が目立つことだ。【写真】「陛下への敬意が伝わる」小野田紀美大臣の任命式での“完璧所作”自らツッコんだ豊田真由子議員3月2日の衆議院予算委員会。緊張感が張りつめるはずの場で、思わぬ場面が生まれた。参政党の豊田真由子衆議院議員が9年ぶりの質疑に立ち、「どうぞお手柔らかに」と切り出すと、議場が一瞬ざわつく。直後に「逆か!?」と自らツッコミを入れ、