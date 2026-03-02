日本マクドナルドは、春限定メニュー「てりたまファミリー」を2026年3月4日から発売する。発売から30周年の「てりたまバーガー」、定番人気という「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」に加え、今年は「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして復活する。「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」3年ぶり復活いずれもポークパティに、しょうがとリンゴ、にんにくの風味を隠し味に加えた「てりやき