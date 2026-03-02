日本マクドナルドは、春限定メニュー「てりたまファミリー」を2026年3月4日から発売する。

発売から30周年の「てりたまバーガー」、定番人気という「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」に加え、今年は「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして復活する。

「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」3年ぶり復活

いずれもポークパティに、しょうがとリンゴ、にんにくの風味を隠し味に加えた「てりやきソース」を合わせ、たまごやシャキシャキのレタスとともにゴマ付きのバンズでサンドしている。

また、2023年に登場した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」の味わいをパワーアップして3年ぶりに復活。瀬戸内産レモンを細かく刻み、具材感のあるタルタルソースに今回はレモン果汁を加え、レモンのジューシーさとさわやかさが向上した。

単品価格は、てりたまバーガーが440円〜（以下全て税込）、チーズてりたまが470円〜、瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたまが510円〜、てりたまマフィンが420円〜。

加えて、春気分が高まる味わいと色合いの炭酸ドリンク「マックフィズ とちおとめ白桃」（300円〜）、ソフトクリームをトッピングした「マックフロート とちおとめ白桃」（380円〜）も登場する。

販売終了は4月中旬まで、瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたまとドリンク2種は3月下旬までの予定。