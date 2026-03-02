記事のポイント 金と銀の価格高騰が続くなか、ロンドン発ジュエリーブランドの需要は落ちず、ゴールド製品の購入が増えた。 制作工程を可視化する展示手法が、価格の正当性を補強し、クラフトの価値を再評価させる戦略として機能する。 ロンドンは国際ブランドの進出も相次ぎ、ジュエリーハブとして存在感を高めながら市場拡大が続く。 過去1年間で金と銀の価格が大きく変動するなか、インディペンデント系ジュエラーは価格設定、