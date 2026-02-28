◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）鹿島は０―２の展開から３得点を決め、鮮やかな逆転勝ちで浦和を３―２で下した。＊＊＊鹿島がまたしてもクラブの“伝統芸”のセットプレーでスコアを動かした。０―２の前半４５分にＦＷレオセアラがＰＫで１点を返すと、後半１０分のＦＷ鈴木優磨の豪快ヘッドはＭＦ樋口雄太の鋭い右ＣＫから。後半４５分にはＭＦ柴崎