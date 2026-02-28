三重県伊賀市は、同市種生の旧博要小学校の玄関先につり下げられていた校鐘が盗まれたと発表した。市は２６日、名張署に盗難の被害届を提出し、受理された。市によると、鐘は銅製で直径３０センチ、高さ４０センチ。重さは約１０キロあるという。２５日午前１１時頃、市民から市に通報があった。市職員が確認したところ、鐘をつり下げていた金具ごとなくなっていた。小学校は木造平屋で、２００３年３月に統廃合で廃校となり