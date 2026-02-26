「背中に余計なお肉がついてきたかも…」と感じている方こそ強化すべきが“背骨周りの筋肉”です。そこで習慣に採り入れたいのが、背中の引き締めや体幹の強化はもちろん、胸が開いて深い呼吸ができる体に導くピラティスの簡単エクササイズ【フライト】になります。フライト（１）床にうつ伏せになって両脚を腰幅に開き、お腹を凹ませて両腕を体側に置く（２）一旦息を吸って、息を吐きながら両脚の付け根で床を押すイメージで上半