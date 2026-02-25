¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÌÚÍË·à¾ì¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¤ÎÂè8ÏÃ¤ËÁ°ÅÄ¸øµ±¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢ÆÁ±Ê¤¨¤ê¡¢ÄÚÁÒÍ³¹¬¡¢¤³¤¬¤±¤ó¡¢·ª¸¶Îà¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£ »²¹Í¡§¶ÌÌÚ¹¨¡¢2026Ç¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¡©¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î¿¶¤ìÉý ËÜºî¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥éÅÙ³°»ë¤Ê¡ÈºÇ¶¯¡ÉÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÈÊÝ¸±¶â¡É¤¬Íí¤ó¤À»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÄ´¤Ù¤ëÊÝ¸±Ä´ºº²ñ¼Ò¡£