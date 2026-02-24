1人だから不安… ボクシングの元世界王者が、今日（2月24日）、熊本市でカフェをオープンしました。 【写真を見る】生死をさまよった弟・銀次朗さんのために。ボクシング元王者の重岡優大さんがリングを降りて選んだ「第2の人生」 ともに戦ってきた弟の居場所にするため、新たな挑戦のスタートです。 ボクシングWBCミニマム級 元王者 重岡優大さん（28）「楽しみだけれど、一人なので不安。リングも一人で上