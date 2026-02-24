1人だから不安…

ボクシングの元世界王者が、今日（2月24日）、熊本市でカフェをオープンしました。

ともに戦ってきた弟の居場所にするため、新たな挑戦のスタートです。

ボクシングWBCミニマム級 元王者 重岡優大さん（28）「楽しみだけれど、一人なので不安。リングも一人で上がるけれど一人で戦うわけじゃない」

2月24日、カフェオープン

オープンしたのは「シノノメコーヒー」です。

オーナーはボクシングＷＢＣミニマム級元王者の重岡優大さんです。

店には、現役時代のチャンピオンベルトと、弟で、IBFミニマム級元王者・銀次朗さんとの写真が飾られています。

兄・重岡優大さん「弟が退院した後どんな生活、スケジュールになるかが少しずつ明確になってきた」

開新高校時代に兄・優大さんは4冠、弟・銀次朗さんは5冠を成し遂げ、プロ転向後も兄弟２人で切磋琢磨しながら、ともに世界王者にまで登り詰めました。

弟のための引退――

ところが、王座から陥落した弟・銀次朗さんは、王座返り咲きを目指した去年5月の世界戦。

試合後に急性硬膜下血腫と診断され、緊急手術を受け生死をさまよいました。

兄・重岡優大さん「あまり覚えていないというか、精神が崩壊していたから何も考えられないし、経験したことがない時間」

一命は取り留めましたが、今も入院と後遺症のリハビリが続いています。

「良かったななんて思ったことないです。毎日会っていますが毎日かわいそう」

弟をサポートするため、兄・優大さんも現役を引退しました。

第2の人生として選んだのは。

兄・重岡優大さん「コーヒーショップでアルバイトしながらボクシングをしていた。それからコーヒーの魅力に気づかされて、ボクシングを引退したら絶対にカフェをやろうと思っていた。ボクシングを通して弟が出会ってきた人たちが、もう一度、銀次朗と再会できる場所を作れたら」

弟のためでもあるカフェ――

1月、そのカフェのオープンに向け準備を進める優大さんの姿がありました。

兄・優大さん「僕が作りたいラテはこれじゃない気がするなので何がダメかな・・・」

店に置いたソファは、銀次朗さんの東京の自宅にあったもの。

兄・優大さん「銀次朗にここ座ってもらってお客さんにいっぱい来てもらって絡んでもらって、そうすれば銀次朗もちょっとは今後の人生の楽しみになるかと」

カフェを弟の居場所にするため、これまで応援してくれた人たちに恩返しするため、理想の店を追い求めました。

きょう（2月24日）

兄・優大さん「グァテマラが一番うまく焼けた、焙煎も自分でしている。グァテマラで、わかりました」

カフェのオーナーとしてのデビュー戦は順調なようです。

兄・優大さん「一番練習したのはカフェラテホット。トロトロでクリームのようなミルクを作って、それとエスプレッソを絶妙に混ぜて完璧なカフェラテを」

ただ、元世界王者でもたまには・・・

兄・優大さん「ちょっと右フックくらったようなラテアートになっちゃいました。こっち側がバーンとやられたみたいな」

幼馴染も駆けつけました。

優大さん「どうよ」

同級生「おいしいです」

優大さん「言いよるだけだろ」

同級生「本当においしい」

弟との2ショット

おととい、SNSで銀次朗さんの様子を公開した優大さん。

「重岡兄弟」第二章の幕開けです。

ボクシングWBCミニマム級 元王者 重岡優大さん（28）「ついに俺オープンするからと伝えた。弟からハグを求められた。よっしゃ、やろうぜって。今までのボクシングや空手で出会った人たち全員とこの場所で再会したい」

