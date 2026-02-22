卓球の「シンガポール・スマッシュ2026」は22日、シンガポールで女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は同76位のニーナ・ミッテルハム（ドイツ）と対戦。ゲームカウント3ー1で勝利して2回戦進出を決めた。 ■第2G以降に見せた巧みな対応力 張本美は今年に入り、全日本選手権で史上初の4冠という快挙を成し遂げ、「ITTF-ATTUアジアカップ2026」では4