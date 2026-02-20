モナコ南野拓実についてポコニョーリ監督「出場できる希望はある」フランス1部モナコの日本代表MF南野拓実は昨年12月に左膝前十字靱帯断裂の重傷で戦線離脱を余儀なくされた。今夏の北中米ワールドカップ（W杯）にも影響する長期離脱が懸念されるなかで、モナコを率いるセバスチャン・ポコニョーリ監督が「シーズン後の別の大会に出場できる希望はある」と南野のW杯出場について言及した。「Get French Football News」が報じた