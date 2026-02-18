【モデルプレス＝2026/02/18】グローバルボーイズグループ・INIの後藤威尊と元AKB48のメンバーでタレントの福留光帆が18日、都内で開催された「若者フォーラム2025 選挙に行こう！みんなのアシタ討論SHOW！」に出席。福留が、AKB48の選抜総選挙について言及した。【写真】22歳元AKB48「腰の位置高い」膝上ミニスカ全身ショット◆「若者フォーラム2025 選挙に行こう！みんなのアシタ討論SHOW！」この日は司会として吉村崇（平成ノブ