福留光帆、AKB48時代に総選挙があったら「圏外で呼ばれないと思う」“5票”獲得に歓喜
【モデルプレス＝2026/02/18】グローバルボーイズグループ・INIの後藤威尊と元AKB48のメンバーでタレントの福留光帆が18日、都内で開催された「若者フォーラム2025 選挙に行こう！みんなのアシタ討論SHOW！」に出席。福留が、AKB48の選抜総選挙について言及した。
【写真】22歳元AKB48「腰の位置高い」膝上ミニスカ全身ショット
この日は司会として吉村崇（平成ノブシコブシ）、パネリストとして水田信二、山崎ケイ（※「崎」は正式には「たつさき」／相席スタート）、堂前透（ロングコートダディ）、有識者として小島勇人（一般社団法人選挙制度実務研究会理事長）が出席。様々な分野で活躍するパネリストが「オリジナル政党の党首」として、日本を明るくするための政策について議論し、来場者が実際の選挙に使用する投票用紙と投票箱を用いて「最も素晴らしいアイデア」だと思った政党に投票した。
「かりん党」の党首として登場し、「全国民に名札の着用を義務付け」を提唱した福留。イベント後の質疑応答では「5票しかいただけなかったので、政党としてはあまり、何も得られなかった」と悔しさを見せつつ「来てくださったお客さんは若い女性の方が多かったんですけど、皆さんめちゃめちゃ投票に行かれてて。改めて自分も若者として、選挙への向き合い方を考えさせられました。楽しかったです」と笑顔。また「政策を考えるまでにも、時間を費やして考えたんですけど、やっぱり言われるやろなっていうことを言われましたね。討論は難しかったです。言い負かしてやろう！って意気揚々と来たんですけど、言い負かされてばっかりで。ほんまにガチで悔しかったです」と明かした。
また「（票数のうちの）2はファンです。3はガチで良いって思ってくれた人がおると思うと、本当の政治家の皆さんとかも、本気で政策を練って、流石に5票の人はいらっしゃらないと思いますけど、皆さんが費やしている時間とか、すごいんやろうなって思いました。でも5票でもめっちゃ嬉しかったです。本当に。持って帰ります。この投票用紙」と明るくコメント。福留がAKB48に所属していた際は選抜総選挙は開催されなかったが、出場してみたかったかと質問されると「たぶん出てたら圏外で呼ばれないと思うので」と自虐し、「今日は4位でも呼んでもらえたので、ありがたいなって思いました（笑）。まさか本当に負けるとは思ってなかったですけど。3位やと思ってたので。正直。ガチで3位やと思ってて（笑）」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳元AKB48「腰の位置高い」膝上ミニスカ全身ショット
◆「若者フォーラム2025 選挙に行こう！みんなのアシタ討論SHOW！」
この日は司会として吉村崇（平成ノブシコブシ）、パネリストとして水田信二、山崎ケイ（※「崎」は正式には「たつさき」／相席スタート）、堂前透（ロングコートダディ）、有識者として小島勇人（一般社団法人選挙制度実務研究会理事長）が出席。様々な分野で活躍するパネリストが「オリジナル政党の党首」として、日本を明るくするための政策について議論し、来場者が実際の選挙に使用する投票用紙と投票箱を用いて「最も素晴らしいアイデア」だと思った政党に投票した。
◆福留光帆、AKB48時代に総選挙があったら「圏外」
「かりん党」の党首として登場し、「全国民に名札の着用を義務付け」を提唱した福留。イベント後の質疑応答では「5票しかいただけなかったので、政党としてはあまり、何も得られなかった」と悔しさを見せつつ「来てくださったお客さんは若い女性の方が多かったんですけど、皆さんめちゃめちゃ投票に行かれてて。改めて自分も若者として、選挙への向き合い方を考えさせられました。楽しかったです」と笑顔。また「政策を考えるまでにも、時間を費やして考えたんですけど、やっぱり言われるやろなっていうことを言われましたね。討論は難しかったです。言い負かしてやろう！って意気揚々と来たんですけど、言い負かされてばっかりで。ほんまにガチで悔しかったです」と明かした。
また「（票数のうちの）2はファンです。3はガチで良いって思ってくれた人がおると思うと、本当の政治家の皆さんとかも、本気で政策を練って、流石に5票の人はいらっしゃらないと思いますけど、皆さんが費やしている時間とか、すごいんやろうなって思いました。でも5票でもめっちゃ嬉しかったです。本当に。持って帰ります。この投票用紙」と明るくコメント。福留がAKB48に所属していた際は選抜総選挙は開催されなかったが、出場してみたかったかと質問されると「たぶん出てたら圏外で呼ばれないと思うので」と自虐し、「今日は4位でも呼んでもらえたので、ありがたいなって思いました（笑）。まさか本当に負けるとは思ってなかったですけど。3位やと思ってたので。正直。ガチで3位やと思ってて（笑）」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】