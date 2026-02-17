「昨年末、『荷物をいっしょに取りにいってほしい』と言われて、リョウガのアパートに行ったんですよ。すると、壁に血の痕がべったりあって……。『人を刺したことがある』と悪びれもせず語っていました」──前編の記事で岩崎龍我容疑者（21）について証言した"元グリ下界隈"の男性は、こう続けた。【写真】「一瞬、殺されるかと...」持ち歩いていたというリボルバーを”グリ下”の知人に向ける岩崎龍我容疑者、凝固した血のあと