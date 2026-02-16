2月14日（土）に神奈川県警察学校で開催されたポリスフェスに、コナン君がサプライズ登場した。音楽隊は『名探偵コナン』メインテーマを演奏、さらに白バイがコナン君をエスコート！？神奈川県警察学校で開催されたイベントの模様をレポート。＞＞＞イベントのようすをチェック！（写真7点）原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢い