ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が、話題となった“キラキラ”ネイルの秘密を明かした。15日に出演したテレビ番組で語っている。13日（日本時間14日）に行われた決勝で、戸塚は1回目に91.00点をマークすると、2回目はトリプルコークのコンボを見事に決めてガッツポーズとともに雄叫びを上げた。95.00点のハイスコアで2回目終了時にト