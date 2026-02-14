やっとの様子で舞台に立ち、涙を流した“名女優”。必死に隠そうとした、その素顔は――。2月10日、約半年ぶりに公の場に現われた、女優の米倉涼子。自身が主演する映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会に、共演者らと登壇した姿に、多くのファンが安心したことだろう。「2025年9月から、イベントを次々と欠席していたことが報じられ、心配が集まっていました。事件が明らかになったのは、10月。『週刊文春』