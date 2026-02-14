やっとの様子で舞台に立ち、涙を流した“名女優”。必死に隠そうとした、その素顔は――。

2月10日、約半年ぶりに公の場に現われた、女優の米倉涼子。自身が主演する映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会に、共演者らと登壇した姿に、多くのファンが安心したことだろう。

「2025年9月から、イベントを次々と欠席していたことが報じられ、心配が集まっていました。事件が明らかになったのは、10月。『週刊文春』が、関東信越厚生局麻薬取締部（通称マトリ）が8月に彼女の自宅を“ガサ入れ”していたことを報じたのです。

その後、2026年1月には書類送検されたことが明らかになり、一層心配を集めました。しかし同月30日に不起訴処分が発表され、“薬物疑惑”が晴れたことで、一連の騒動は幕を閉じました。不安視されていた今回の映画も、無事に公開しイベント開催を迎えたわけです」（芸能記者）

一方、かねて米倉と半同棲状態にあったとされるアルゼンチン人ダンサーの恋人は、家宅捜索後に海外へ渡航。その後も帰国していないという。

事件の捜査、家宅捜索後に集中した疑惑の目、そして恋人の不在……。10日、舞台に登壇した米倉の憔悴ぶりは誰の目にも明らかだった。現場でイベントを取材したスポーツ紙記者が語る。

「半年以上に及ぶ騒動の心労からか、頬は少しこけ、顔色も悪かったですね。それでも米倉さんなりに憔悴を隠そうとしたのでしょう。メイクはいつもより濃いめでした。

『ファンのみなさんの思いと、スタッフの手厚いサポートで、ここに立てています』と感謝の言葉を述べ、さらに『久しぶりにみなさんと一緒に登壇できて、本当にうれしい』と声を詰まらせる場面もあり、会見中は終始うつむいていました。

そんな米倉さんの隣にいたのが『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日系）で足掛け13年もの間共演してきた、俳優の遠藤憲一さんでした。彼は『涼子ちゃん、よかったね！』などと声をかけ、さりげなく肩をたたきながら米倉さんを労っていました。

そんな彼の姿に会場からは大きな拍手が沸き起こっていましたが、記者の間からは『遠藤さんに全て話させていてずるいよね』という声もあがっていました」

こうした状態でも「なんとか彼女を公の場に」という意向があったようだ。周囲のサポートも手厚かったという。

「『主演をイベントに出席させないと宣伝にならない』と、米倉さんのスケジュールに合わせて、イベントの日程が決まったようです。当日は一緒に登壇した共演者も気を遣っていたそうで、イベント直前には遠藤さんが『皆で盛り上げていこう！』と声掛けしたりしていたといいます。

テレビ朝日はドル箱である『ドクターX』を再び制作したいと考えていたようで、2025年末までは局内にもポスターが貼られていましたが、書類送検が報じられたあたりから見かけなくなりましたね。この状況では当分、着手できないと判断したのでしょう」（前出・芸能記者）

米倉の芸能生活がまたイチからはじまる。