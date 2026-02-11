ベルメゾンは、通常はカタログやオンラインでのみ取り扱っている人気キャラクターの商品を実際に手に取れるポップアップショップ『chara style（キャラスタイル） by Belle Maison』を2026年2月15日（日）から3月5日（木）まで、ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペースに出店する。＞＞＞『Suicaのペンギン』『ムーミン』の販売アイテムやノベルティをチェック！（写真11点）昨年3月と11月の開催に続き第三弾となる今回のポ