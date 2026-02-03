◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子１０００メートルが行われ、前回大会金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１３秒９５で銅メダルを獲得した。五輪４大会で獲得したメダルは８個（金２、銀４、銅２）。自身の持つ冬季五輪日本勢最多記録を更新した。ユタ・レールダムオランダ）が１分１２秒３１の五輪新記録で金メダルを獲得した。レースを終えた高木は