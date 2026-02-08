ガーリーでどこか儚い世界観が人気のmerry jennyに、心ときめくニュースが到着しました。SNSで注目を集めるキャラクター、うさぎのねむちゃんとの初コラボレーションが実現。描きおろしイラストを落とし込んだアイテムや、思わず連れて歩きたくなる小物まで、ファンの“好き”をぎゅっと詰め込んだラインナップです。春のおしゃれに寄り添う、夢みるようなコレクションをチェックしてみて♡