merry jenny×うさぎのねむちゃん初コラボ♡夢みる世界観がアパレルに

ガーリーでどこか儚い世界観が人気のmerry jennyに、心ときめくニュースが到着しました。SNSで注目を集めるキャラクター、うさぎのねむちゃんとの初コラボレーションが実現。描きおろしイラストを落とし込んだアイテムや、思わず連れて歩きたくなる小物まで、ファンの“好き”をぎゅっと詰め込んだラインナップです。春のおしゃれに寄り添う、夢みるようなコレクションをチェックしてみて♡

描きおろしで広がるねむちゃんの世界

今回のコラボでは、REMMEさんによる特別な描きおろしイラストを使用。

Dreamy flower onepieceは、オフホワイトカラーにねむちゃんの世界観を重ねた一着で、価格15,400円、サイズはフリー。

Marshmallow ribbon topsは、肩から恥ずかしそうにねむちゃんが覗くデザインが印象的で、価格9,900円、オフホワイト、フリーサイズです。ど

ちらもmerry jennyらしいやさしいムードをまとい、主役級の存在感を放ちます。

持つだけで可愛いコラボ小物たち

バッグやチャームにも、コラボならではのこだわりが詰まっています。Cherry heart knit toteは、オフホワイトカラーで価格8,800円、フリーサイズ。

Candy flower bagは、オフホワイトとミントの2色展開で価格7,700円、フリーサイズです。

さらに、コラボ限定デザインのnemuchan Charmは、オフホワイト、フリーサイズで価格5,500円。コーデのアクセントとしても、コレクションアイテムとしても楽しめます。

予約は2月4日スタート

merry jenny×うさぎのねむちゃんコラボは、2026年2月4日(水)より予約販売を開始。RUNWAYchannel、ZOZOTOWNにて展開され、店舗情報は公式ショップリストで確認できます。

全5型すべてフリーサイズ展開で、世界観を統一したコーディネートが叶うのも魅力です。

ときめきを身にまとう春へ

merry jennyの世界観と、うさぎのねむちゃんの愛らしさが溶け合った今回のコラボレーション。着るたび、持つたびに気持ちまでやさしく包み込んでくれるアイテムが揃いました。

特別感のある描きおろしデザインは、今だけの出会い。春の装いにそっとときめきを添えて、自分だけの物語を楽しんでみてはいかがでしょうか♪