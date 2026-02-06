ジョナサンは、2026年2月5日から4月15日までの期間、人気のハーゲンダッツを使用した「ジョナサン meets ハーゲンダッツ」フェアを開催しています。パフェは高さ30cm超！人気のハーゲンダッツを使った「いちご×チョコスイーツ」が登場しました。贅沢なパフェや初登場のパンケーキなど、スイーツ好き大注目のラインアップです。・ハーゲンダッツといちごのチョコパフェDX（デラックス） 濃厚なハーゲンダッツ ミルクチョコレートア