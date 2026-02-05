かあさんさんの漫画「私の頭の中の忖度無し子さん 電車編」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む電車で高齢者に席を譲ろうとしたところ、「いい！」とキツく言われてしまいました。そんなとき頭の中では…という内容で、読者からは「カッコいい！」などの声が上がっています。よかれと思った場面で起きた、予想外の出来事かあさんさんは、インスタグラムとブログ「今日もカオス