-20kgに成功した見取り図・盛山「氷室京介さん…のそっくりさんみたいですやん」

あの人がメイクで魅力マシマシ！ 美ジュ-1グランプリ2025。今回は、見取り図・盛山晋太郎さんがエントリー！ 武骨なグラムロックアイに。

顔のストロングポイントは、他の追随を許さないぐらいの一重

スーツ姿でギラギラなオーラを放ちながら登場した盛山晋太郎さん。

「目の周りをこんなにいろんな色で塗りたくられたのは、初めて。スーツのサイズ感、無造作ヘア、ばっちりメイクで、氷室京介さん…のそっくりさんみたいですやん」

約20kgの減量に成功して自己肯定感が高まったそう。自信のあるパーツについては、「目ですわ」ときっぱり。

「他の追随を許さないぐらいの一重、これが僕の顔のストロングポイントです。あと、今日初めて『横顔がカッコいい』と言われて。そう言われてみると、正面に比べたら横顔の方が“小マシ”やなって。今日から僕は横顔でいきます。でも、カッコ良さでは相方のリリーには負けます。あいつは今まで出会ってきた人の中で一番モテるんちゃう？ 中学の卒業式では『ウォーキング・デッド』なみに群がる女子に、学ランのボタン全部持っていかれたらしいからな。清潔感は僕も前よりは上がったけど、リリーは僕の100倍。清潔感ありすぎて、何度か生の股間を触ってしまってますから（笑）。次この企画に出てほしいのは、ななまがりの森下直人かな。実は男前でカッコいいんで、それを引き出してやってください」

盛山晋太郎（見取り図）

もりやま・しんたろう 1986年1月9日生まれ、大阪府出身。2007年5月にお笑いコンビ・見取り図を結成。ツッコミ担当。冠番組『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）、『見取り図の間取り図ミステリー』（日本テレビ系）のほか『ラヴィット！』（TBS系）などに出演中。

