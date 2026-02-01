声優の篠田みなみ（31）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。「大切な皆さまへ」と題した文書を投稿。「私事で恐縮ではございますが、この度入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告した。「日々あたたかく関わってくださる皆さまに、いつも心より感謝しております。本当にありがとございます」と感謝。「まだまだ未熟な私ですがこれからもすこやかにしなやかに、これまで以上に成長できるよう精