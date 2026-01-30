ネット時代の新しい出会いの形として、facebookなどのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）は無視できないフィールドです。しかし、直接顔を合わさないコミュニケーション手段であるがゆえに、女性からのチェックは厳しくなるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「ＳＮＳで『キモい！』と思われてしまう男性の特徴９パターン」をご紹介します。【１】平日の日中でも関係なく発言しまく