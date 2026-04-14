日韓両政府は外務・防衛当局の次官級協議（2プラス2）を創設し、5月上旬にもソウルで初会合を開く方向で調整に入った。複数の両政府関係者が14日、明らかにした。中国や北朝鮮の動向をにらみ、日韓の安全保障協力を強化する狙い。日韓で連携して東アジアへの関与維持を働きかけたい思惑もある。日韓はこれまで外務・防衛当局の局長級で安保協議しており、次官級の対話枠組みは初。高市早苗首相と李在明大統領が1月の首脳会談で