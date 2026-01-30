「大谷選手は日本ハム時代、キャンプ地の沖縄で、初めて触れた伝統弦楽器『三線』を器用に弾いて番記者たちを驚かせていました。当時から“彼ならミュージシャンとしても大成するのでは”と囁かれていました」（スポーツ紙記者）ドジャースの大谷翔平選手（31）がアンバサダー契約を結ぶオーディオ機器メーカー「Beats」のインスタグラムに登場。「トランペット演奏の経験がある」と告白し、SNSで話題になっている。前出のスポーツ