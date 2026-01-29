1月28日、お笑い芸人の三浦マイルドがXで、知人の金銭トラブルに関する投稿をおこなった。現在、その内容が波紋を広げている。三浦は《とあるモノマネ芸人の方に、僕の知人が借金を踏み倒されてます》と切り出し、《もろにモノマネをしてる対象の人の名前を使ってる芸人》と特徴を挙げながらも、実名には触れなかった。また、《誰のモノマネしようと自由だけど、人の名前を拝借してるなら、ちゃんとせえよ》と、当該芸人に向け