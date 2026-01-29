渡邊渚（本人のInstagramより） Smart FLASH

渡邊渚の「日本は性欲に甘い国」発言を痛烈批判「残酷な真実を言おう」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 渡邉渚の「日本は男性の性欲に甘い国」という発言に、オペラ歌手が反論した
  • イタリアや欧州では女性は常に「戦場」にいる覚悟で電車に乗っていると指摘
  • 日本の空間は平和で誰もが油断できるほど守られているパラドックスだとした
記事を読む

おすすめ記事

  • 「あんな殺され方して…諦めろと言うんですか！」妻と娘2人を奪われた父は検事を怒鳴りつけた…熊谷6人殺害事件の“死刑判決”が覆された“無念の瞬間”《最終的な懲役は…》
    「あんな殺され方して…諦めろと言うんですか！」妻と娘2人を奪われた父は検事を怒鳴りつけた…熊谷6人殺害事件の“死刑判決”が覆された“無念の瞬間”《最終的な懲役は…》 2026年1月28日 17時0分
  • OBS
    70代と80代の男性に不同意性交などの疑い　中国籍の42歳男を3回目の逮捕　高齢男性を狙った連続性的暴行事件　大分 2026年1月29日 15時51分
  • 中国2月春節に95億人移動と予測…過去最高もトップ10から日本は圏外へ　政府の渡航自粛呼びかけ影響か　
    中国2月春節に95億人移動と予測…過去最高もトップ10から日本は圏外へ　政府の渡航自粛呼びかけ影響か　 2026年1月29日 18時58分
  • 新垣結衣、星野源（C）モデルプレス
    星野源、結婚後にわかった新垣結衣の意外な一面・互いの生活スタイル明かす「うちはもう夫婦共々…」 2026年1月29日 16時39分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    【速報】東京・台東区で4億円強盗か　付近ではひき逃げ事件の発生も　警視庁が関連を捜査 2026年1月29日 23時8分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
    2. 2. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
    3. 3. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
    4. 4. 星野源 新垣結衣との生活を告白
    5. 5. 【速報】東京・台東区で4億円強盗か　付近ではひき逃げ事件の発生も　警視庁が関連を捜査
    6. 6. 真美子さんのイヤリング 反響
    7. 7. 遅刻に腹立て…全員欠席扱いに
    8. 8. 水路に女性 技能実習生が命救う
    9. 9. ホットドッグ誤嚥 1.8億円賠償へ
    10. 10. 中国人女性 29年前に不法入国か
    1. 11. 発達障害で解雇 会社に賠償命令
    2. 12. 人命救助「母国では当たり前」
    3. 13. 「自民批判」音楽家の投稿相次ぐ
    4. 14. 関東「はしか」感染の報告相次ぐ
    5. 15. 『トモダチコレクション』13年ぶり新作、4月16日発売決定　『トモダチコレクション わくわく生活』最新映像公開
    6. 16. 渡邊渚「日本は性欲に甘い国」
    7. 17. 福岡パルコ、営業終了へ…発表
    8. 18. 【速報】去年の小中高生の自殺者数532人で過去最多に　原因・動機は「学校問題」が多い傾向　厚生労働省など
    9. 19. がん抑制に繋がる生活習慣と食品
    10. 20. 中国サッカー 73人を永久追放
    1. 1. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
    2. 2. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
    3. 3. 【速報】東京・台東区で4億円強盗か　付近ではひき逃げ事件の発生も　警視庁が関連を捜査
    4. 4. 遅刻に腹立て…全員欠席扱いに
    5. 5. 水路に女性 技能実習生が命救う
    6. 6. ホットドッグ誤嚥 1.8億円賠償へ
    7. 7. 中国人女性 29年前に不法入国か
    8. 8. 発達障害で解雇 会社に賠償命令
    9. 9. 人命救助「母国では当たり前」
    10. 10. 関東「はしか」感染の報告相次ぐ
    1. 11. 福岡パルコ、営業終了へ…発表
    2. 12. 【速報】去年の小中高生の自殺者数532人で過去最多に　原因・動機は「学校問題」が多い傾向　厚生労働省など
    3. 13. ニパウイルス アジアで流行懸念
    4. 14. 死亡事故 公用車は130キロで衝突
    5. 15. 中原中也が自作書き写した原稿発見
    6. 16. ライブドアニュースからお知らせ
    7. 17. 田久保前市長を警察が任意聴取
    8. 18. 少女妊娠「22歳くらい年上の人」
    9. 19. 4人遭難か 漁船の木札が漂着
    10. 20. 中学生の暴力動画 市長が批判
    1. 1. がん抑制に繋がる生活習慣と食品
    2. 2. 排水口がつまる意外なもの3選
    3. 3. 富裕層の節税 国税庁が怒り心頭
    4. 4. 東国原氏 衆院選出馬の要請告白
    5. 5. 衆院選 街頭演説に罵声集団
    6. 6. 山本一太知事 前立腺がんを公表
    7. 7. 暴行動画を告発「デスドル」直撃
    8. 8. 首相官邸の偽サイト 複数を確認
    9. 9. 高市人気で自民に勢い 維新苦戦
    10. 10. 母を呼び寄せ同居「笑顔消えた」
    1. 11. 火葬場では遺族の服装に注目する
    2. 12. 私は「裏金」、他は「不記載」　自民の萩生田幹事長代行が発言
    3. 13. 炎上議員 リプ欄が大喜利状態に
    4. 14. いじめで評価下がる? 噂を批判
    5. 15. 夫急逝 残高知った妻の涙止まる
    6. 16. だから? 石破氏の投稿にコメ殺到
    7. 17. 夫が買ったあん肝に愕然 大反響
    8. 18. 「中道」です 連呼させた理由は
    9. 19. 岸和田前市長が反論！三崎優太と立花孝志が暴く“大阪府岸和田市の闇” メディア報道の真相
    10. 20. 卵の紅白 栄養に違いはあるのか
    1. 1. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
    2. 2. 印で「ニパウイルス」感染例確認
    3. 3. 馬の縫いぐるみ、中国で大人気
    4. 4. 「2026軍事力ランキング」を発表
    5. 5. 中国 ギャング構成員11人を処刑
    6. 6. AIで異常天体1300個超が確認
    7. 7. 「春運」延べ約95億人が移動か
    8. 8. ウ兵1000人の遺体を返還 ロシア
    9. 9. 韓へ関税警告 トランプ氏の狙い
    10. 10. 習近平氏と英首相が「会談」
    1. 11. 中国の山村で10時間停電、生きたブタをつるして運搬していたドローンが電線に引っかかる
    2. 12. 韓国芸能人の公共マナー違反
    3. 13. 1週間氷だけ 韓国アイドルの減量
    4. 14. 中国・習主席が英首相と会談
    5. 15. 陳香梅さん死去、92歳＝抗日戦参加の米将校の妻、台米関係に影響力
    6. 16. フィリピン 貧困を抜け出せぬ訳
    7. 17. 双子パンダが中国へ 国内ゼロに
    8. 18. トッポッキに中国産原料…議論に
    9. 19. サウジの新観光拠点が「異次元」
    10. 20. 中国の大型連休 95億人が移動か
    1. 1. 「楽しく死ねれば」33歳の月収額
    2. 2. 中高一貫校で落ちこぼれ続出の訳
    3. 3. 残クレ購入車盗まれたらどうなる
    4. 4. WAONポイント統合で何が変わる?
    5. 5. 「FANG+」月1万積み立て…結果は
    6. 6. 重機整備士が辞めた地獄の現場
    7. 7. 生活費の仕送り なぜ税金は?
    8. 8. 金の価格3万円超の背景と見立て
    9. 9. 【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに　「ネコの日バッグ」抽選販売
    10. 10. 記憶喪失のモヒカン 恐怖の顛末
    1. 11. 高校無償化 入学した途端に請求
    2. 12. 【雪情報】ＪＲ西日本、運転取り止め可能性ある区間を公表　高速道路の通行止めは降雪状況次第
    3. 13. 米大統領 TACO取引止めない理由
    4. 14. 中国から予約減でも…稼働率上昇
    5. 15. すき家デミグラスチーズ牛丼登場
    6. 16. 経団連、賃上げは「人への投資」
    7. 17. 金融庁、プルデンシャル検査着手
    8. 18. 「シン富裕層」の共通点を解説
    9. 19. 11日間眠らず 米17歳の「異変」
    10. 20. 「支給停止調整額の見直し」解説
    1. 1. BEAMSがAmazonで全品40％OFF以上
    2. 2. VAIO 一部製品でロゴ剥がれる
    3. 3. 1万3千円 クランプ固定タップ
    4. 4. 人工知能「Google Assistant」で操作できるスピーカー＆家電コントローラー「Google Home」をアメリカなどで11月4日に発売！すでに予約受付が開始され、価格は129ドル
    5. 5. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
    6. 6. OXOの「お湯を注ぐだけでいいコーヒーメーカー」、もう手放せない
    7. 7. Apple 古いiPhoneの重要バグ修正
    8. 8. AIに置いていかれた方へ。「Genspark」なら今からでも巻き返せます
    9. 9. 地球を解決? 夢のマシン開発
    10. 10. Win11アプデ スマホ連携機能も
    1. 11. シャープの次期スマホと見られる型番「SH-M34」の台湾版とシンガポール版が海外のeSIM対応機種に登録！AQUOS R11またはAQUOS wish6か
    2. 12. 使うと呪われてしまいそうなロウソク
    3. 13. 23カ国のiTunesランキングを動画でチェック！【iPhoneでチャンスを掴め】
    4. 14. 冬フェスライブは明和電機、BAND-MAID、PIP、そしてPlay-a-thon #egfes
    5. 15. ホーキング博士の意思伝達システムは「オープンソース」：四肢麻痺の患者に応用できる仕組み
    6. 16. 3つのタイプ別に厳選　1インチコンデジの選び方2016夏
    7. 17. パナソニック、製品本体にQRコード、修理を依頼しやすく
    8. 18. 新製品ニュース : 「EOS M3」の上位機種「EOS M6」が発売
    9. 19. 万能すぎる究極のUSBメモリー
    10. 20. KDDI、au向けにジュエリーブランド「ete」とのコラボしたスペシャルパッケージのハイエンドスマホ「ete × AQUOS R」を8月9日12時より予約受付開始！auオンラインストアで限定100台のみ
    1. 1. 真美子さんのイヤリング 反響
    2. 2. 中国サッカー 73人を永久追放
    3. 3. ネトフリと連携、WBC中継を制作
    4. 4. バド渡辺勇大 日本代表辞退報告
    5. 5. 角田裕毅に「万全の準備」求める
    6. 6. 犬にするけど妻には…大谷に疑問
    7. 7. リバプールMF遠藤航を地元紙絶賛
    8. 8. 偶然ではない…F1テスト上位独占
    9. 9. 日本選手権６連覇という偉業
    10. 10. 大分が注意喚起の声明「一切関係ございません」
    1. 11. ブラジルと「ほんとにやるんか」
    2. 12. ジーター氏 批判集中の古巣擁護
    3. 13. メッシ歴代最多 レバンドフスキ
    4. 14. SB徐若熙 3年後のMLB挑戦を宣言
    5. 15. 元世界3階級制覇王者に逮捕報道
    6. 16. 元ヤクルト監督 女子監督に就任
    7. 17. 流れに逆らうと「不運のループ」
    8. 18. 【巨人】育成３位・松井蓮太朗「満足するまでやりきりました」居残りでノックを受ける
    9. 19. 日本ハムの今季スローガンは『DOMIれ！』　新選手会長の清宮幸太郎が考案　新庄監督がSNSで発表「みんなでドミるばい！」
    10. 20. 大谷翔平 3年連続4度目のMVP受賞
    1. 1. 星野源 新垣結衣との生活を告白
    2. 2. 「自民批判」音楽家の投稿相次ぐ
    3. 3. 『トモダチコレクション』13年ぶり新作、4月16日発売決定　『トモダチコレクション わくわく生活』最新映像公開
    4. 4. 渡邊渚「日本は性欲に甘い国」
    5. 5. 名倉潤が沈黙 冗談抜きで心配に
    6. 6. オモロー山下 22歳年下と結婚
    7. 7. アナの石井亮次 R-1準決勝進出
    8. 8. 「トモコレ」新作情報を凝縮
    9. 9. 目黒蓮 新CM抜擢の「異例ぶり」
    10. 10. 11人告白 高1美女は成績もすごい
    1. 11. オモロー山下 22歳差婚を告白
    2. 12. 高野「高飛び込み」の裏側を告白
    3. 13. ミヤネ屋を離れることに…報告
    4. 14. がんのグラドル 誹謗中傷に反論
    5. 15. 梅宮辰夫 アンナをバッサリ
    6. 16. 神宮寺勇太 別格の「神対応」
    7. 17. 真栄田 耳医者から予想外の言葉
    8. 18. さとう珠緒 30年前の修羅場激白
    9. 19. 漫画『弱虫ペダル』コミックス100巻、5月8日発売決定　発売まで100日の記念ロゴ＆ビジュアル公開
    10. 20. 53歳芸人「吉本の給与」を明かす
    1. 1. 月5万円生活 米は1.5月で2kg消費
    2. 2. しまむらで「今季1の高見え品」
    3. 3. 「呪術廻戦」コラボカフェが開催
    4. 4. 36歳で美容に沼った大沢あかね
    5. 5. デート2回目で連絡途絶える32歳
    6. 6. お腹ぽっこり、姿勢が原因?
    7. 7. 無印良品が値上げを発表、4・17より「食品」118品目など　セルフ式コーヒーサービスは100円→150円に
    8. 8. 高市首相の着用ダウンを特定
    9. 9. 避妊したはずなのに第2子を妊娠
    10. 10. 「ラクなのに効く」理想の体へ
    1. 11. TDR新アトラクション 27年春開業
    2. 12. 「ボケ倒し漫画」注目集める
    3. 13. 似合わせでおしゃれ度アップ!?丸顔ボブのパーマアレンジ集
    4. 14. 手作りより安い業務スーパーの冷凍トンカツ。「一口カツ」と「肩ロース」買うならどっち？
    5. 15. 2分腹筋でぽっこりお腹に終止符
    6. 16. スキマバイト挑戦→心折れかけた
    7. 17. お茶会で悪口会 田舎移住を後悔
    8. 18. 「これは私が巻き取るから」仕事を教えてくれない先輩…ムカついた主人公が【まさかの発言】を！？
    9. 19. 貝印が好評のヘアスムースブラシ
    10. 20. 後藤真希が愛用グロスを大公開