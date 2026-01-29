ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 渡邊渚の「日本は性欲に甘い国」発言を痛烈批判「残酷な真実を言おう… 渡邊渚 アナウンサー エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 渡邊渚の「日本は性欲に甘い国」発言を痛烈批判「残酷な真実を言おう」 2026年1月29日 19時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 渡邉渚の「日本は男性の性欲に甘い国」という発言に、オペラ歌手が反論した イタリアや欧州では女性は常に「戦場」にいる覚悟で電車に乗っていると指摘 日本の空間は平和で誰もが油断できるほど守られているパラドックスだとした 記事を読む おすすめ記事 「あんな殺され方して…諦めろと言うんですか！」妻と娘2人を奪われた父は検事を怒鳴りつけた…熊谷6人殺害事件の“死刑判決”が覆された“無念の瞬間”《最終的な懲役は…》 2026年1月28日 17時0分 70代と80代の男性に不同意性交などの疑い 中国籍の42歳男を3回目の逮捕 高齢男性を狙った連続性的暴行事件 大分 2026年1月29日 15時51分 中国2月春節に95億人移動と予測…過去最高もトップ10から日本は圏外へ 政府の渡航自粛呼びかけ影響か 2026年1月29日 18時58分 星野源、結婚後にわかった新垣結衣の意外な一面・互いの生活スタイル明かす「うちはもう夫婦共々…」 2026年1月29日 16時39分 【速報】東京・台東区で4億円強盗か 付近ではひき逃げ事件の発生も 警視庁が関連を捜査 2026年1月29日 23時8分