山口大学大学院の女性講師が男性教授から嫌がらせなどを受けうつ病を発症したとし教授や大学法人に合わせて500万円を求めた民事裁判について。山口地裁はきょう（28日）男性教授の言動の一部をハラスメントと認め教授と大学に合わせて55万円の支払いを命じました。訴えていたのは山口大学大学院医学系研究科に所属する女性講師です。訴えによると女性講師は2017年から2022年にかけ同じ研究科に所属する男性教授から実験中に嫌がら