UCCの『YOINED』と「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」がコラボし、バレンタインシーズンに向けたペアリングメニューを開発！そこで今回は、上質な香りと味わいを楽しめる3つのメニューについてお届けします。期間限定なので、ぜひこの機会に足を運んでみてくださいね♡UCCの『YOINED』と「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」が初コラボ！プリンスホテルの最上級ホテル「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」と日