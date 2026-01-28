UCC¡ØYOINED¡Ù¤È¡Ö¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ªÆÃÊÌ¤Ê¡Ú¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸þ¤±¥á¥Ë¥å¡¼¡Û¤òCHECK♡
UCC¤Î¡ØYOINED¡Ù¤È¡Ö¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«È¯¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë3¤Ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
UCC¤Î¡ØYOINED¡Ù¤È¡Ö¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª
¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇ¾åµé¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡×¤ÈÆüËÜ½é¤ÎÆÈ¼«À½Ë¡¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡È°û¤Þ¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¡ØYOINED¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢UCC¤¬¥³¥é¥Ü¡ª
¡È¸Þ´¶¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÁÛ¤¤¤ò»ý¤Á¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆ±¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥Ð¡¼¡ÖSky Gallery Lounge Levita¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¡ÖThe Bar illumiid¡×¤Ë¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î1ÇÕ¤â¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¤«¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸å¤ò°ú¤¯¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÍ¾±¤¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤òÌû¤·¤á¤ë¤è¤¦ºÙÉô¤Þ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥ì¥¢¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«♡
¡ØYOINED¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
YOINED¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈË¤«¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢UCC¤¬ÆüËÜ½é¤ÎÆÈ¼«À½Ë¡¢¨1 ÆÃµöÂè 6849552 ¹æ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡È°û¤Þ¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¤Ç¤¹¡£
¥«¥«¥ªÆ¦¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºî¤ë¹©Äø¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ÈùÊ´ºÕÊª¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¥ª¥¤¥ë¤ä¹Å²½Ìý¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëÆÈ¼«À½Ë¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡×¤È¤Ï¡©
¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¤Ï¡¢¹âÁØ³¬¤«¤é¹¤¬¤ëÄ¯Ë¾¤Ë¡¢¥¢¡¼¥È¤ÈÀÅ¼ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¶õ´Ö¤ÇÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤«¤é¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡¢¡ÈÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¡É¤¬ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ëºÇ¾åµé¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½À¤È²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿250¤ÎµÒ¼¼¡¢ÏÂ¿©¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ÍÎ¿©¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥¹¥Ñ¡õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ÉâÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖSky Gallery Lounge Levita¡×¤È¡¢½Å¸ü´¶Éº¤¦¡ÖThe Bar illumiid¡×¤ÎÆÃÄ§¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼
¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÈUCC¥³¡¼¥Ò¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ÀìÇ¤¹Ö»Õ¡¦¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¡¢YOINED¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿2¼ï¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¡¢Î¾¼Ô¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿³×¿·Åª¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤Î3¤Ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Check! Truffevardier Pairing with YOINED¡ÊGuatemala¡Ë¡¿3,600±ß
Produced by ¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ® ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼ º£À® Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ò¤¢¤¨¤Æ³°¤·¡¢¥Þ¥Ã¥«¥é¥ó12Ç¯¤È¥¢¥Þ¥í¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Ö¡¼¥ë¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥¨¤Î¥Ä¥¤¥¹¥È¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤ëYOINED¤Î¹á¤ê¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥ê¥å¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âµé´¶¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¡¢ÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥¹¥³¥Ã¥Á¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¾å¼Á¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
Check! ORIGIN Pairing with YOINED¡ÊColombia¡Ë¡¿3,600±ß
Produced by UCC ¥³¡¼¥Ò¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Åìµþ¹»ÀìÇ¤¹Ö»Õ¡¦¥Ð¥ê¥¹¥¿ ÅÚ°æ ¹îÏ¯
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï²ÌÊª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£²Ì¼ÂÍ³Íè¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÊ£»¨¤Ê¹á¤ê¤ò¤â¤Ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎËÜ¼Á¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÀ±à¤«¤é1ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ²±¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¥ª¥È¥Ê¤Î¥«¥ë¥Ô¥¹¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÆý»À¶Ý·Ï¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤ÎÆüËÜ¼ò¡Ø»¾´ô¤¯¤é¤¦¤Ç¤£¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎÊ£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤¢¤ï¤»¤¿ÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÊÆÃÊÌ¤Ê1ÇÕ¡£
Check! Gallery Espresso Martini¡¿3,200±ß
¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¤ÈUCC¤¬¶¦Æ±³«È¯
ÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¡¦µ»¡¦´¶À¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥é¥¹¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡¢³×¿·Åª¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëUCC¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLargo¡Ê¥é¥ë¥´¡Ë¡×¡£
¤½¤³¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇºà¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¦¥©¥Ã¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥¯¥Æ¥ë¥æ¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¹â¤á¤Î°ò¾ÆÃñ¤òÍÑ¤¤¡¢¹õÌª¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¸«²¦Æ»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤È¤Ï°ìÉ÷°Û¤Ê¤ë¡¢¹á¤ê¹â¤¯±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµµºÜ¤ÎÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡Ê15¡ó¡Ë¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ® 1-2¡Ë
Sky Gallery Lounge Levita/The Bar illumiid ¡Ê35F¡Ë
ÆâÍÆ¡§¡ØYOINED¡Ù¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼2¼ï¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÄó¶¡
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô