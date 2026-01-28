アヤックスに所属する日本代表DF板倉滉に対し、ヴォルフスブルクが関心を寄せているようだ。27日、オランダメディア『テレグラフ』が伝えている。かつて長谷部誠氏と大久保嘉人氏が在籍し、2008−09シーズンにはブンデスリーガを制覇したヴォルフスブルク。今冬にはNECに契約解除金の900万ユーロ（約16億円）を支払ってFW塩貝健人を補強したが、クラブ史上4人目となる日本人選手の獲得に興味を示しているようだ。報道による