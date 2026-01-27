「米倉さんとはオスカー時代からの知人であるAさんが、書類送検と聞いて心配して連絡したそうです。しかし米倉さんからの返事はなかったようです」こう語るのは芸能関係者。1月20日、米倉涼子（50）が麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたと報じられた。米倉をめぐっては昨年関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の家宅捜索（ガサ入れ）を受けたと報じられ、同年12月には米倉が事務所公式サイトを通じて“終息宣言”をしていた