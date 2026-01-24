俳優松尾貴史（65）が24日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。衆議院解散に疑問を述べた。高市早苗首相は23日、衆院を解散した。松尾は今週気になった話題を問われると「やっぱり理由がよく分からない解散ですよね」とコメント。「衆議院を解散するのは首相の専権事項だとかいう人いるけど、本当は違うんですってね」とし、「天皇が解散することができることに内閣が助言を