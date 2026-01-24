元“プロ”がガチ判定！「最強の７品」専門店には長蛇の列、列、列……。 ’24年から’25年にかけて爆発的ブームを巻き起こした「麻辣湯（マーラータン）」。その中毒性は凄まじく、’26年となった今でも、刺激を求めるファンたちの熱気は冷める気配がない。そんなブームに呼応するようにして、コンビニ、スーパーでも手軽に麻辣湯や麻辣味が味わえる商品を多く見かけるようになった。麻辣湯のポイントは「唐辛子の辛さ（辣）」