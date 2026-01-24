「このあたりは10年ほど前は畑ばかりで、ここ数年で新しい家が集まるエリアになりました。以前、市川さんの家に挨拶にいったことがあるのですが、“すごく愛想が悪いな”と思ったのを覚えてますね…」（近隣住民）1月20日、千葉県松戸市の夫婦が女性を監禁したうえで暴行を加えたほか、金銭を強盗しようとした疑いで逮捕された。市川陽崇容疑者（38）と妻・奈美容疑者（45）は、‘23年3月、奈美容疑者の6歳年上の姉を松戸市の自宅