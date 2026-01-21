林菜乃子が自身のインスタグラムを更新。吉田優利、葭葉ルミと一緒に東京ドームで韓国のガールズグループ「BLACK PINK」のライブを大いに楽しんだことを投稿した。【写真】Chat GPT最強！ ウェアの色を変えてもらった林菜乃子「これで完璧」最初に「ありがとう LIVEもご飯もとってもいい時間だったな〜」とこの日を振り返ると、「2人とも私の体調気遣ってくれてほんと優しい」「おかげさまで元気になりました」と感謝の言葉を綴っ