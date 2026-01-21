20日のニューヨーク株式市場は、グリーンランドをめぐる欧米間の緊張の高まりなどを受け、800ドルあまり急落して取引を終えました。ニューヨーク株式市場では連休明けの20日、トランプ大統領が週末、デンマーク自治領グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国に関税を課すと表明し、これにヨーロッパ側が反発していることを受けて、リスク回避の動きが強まり、売り注文が広がりました。ダウ平均株価は一時、900ドルあまり