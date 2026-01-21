なかなかつながらないわね…【漫画】本編を読む「今から30分間オペレーターを増やして対応いたします！」というテレビショッピングの威勢のよい掛け声。しかし、電話をかけてもなかなかつながらないとき、視聴者は「やっぱり人気なのね」と納得してしまいがちだ。ギャグ漫画家の伊東(@ito_44_3)さんが描く『電話の数はそのまま』は、そんな視聴者の思い込みを鮮やかに裏切る、全く新しい視点のコメディだ。■オペレーターは増えた