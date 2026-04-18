ICHIBIKOで母の日♡いちごづくしの限定スイーツコレクション

いちご好きのお母さんへ、特別な甘い時間を♡ICHIBIKOから母の日限定スイーツコレクションが登場しました。見た目も華やかなピンクのケーキや、ギフトにぴったりな焼き菓子など、感謝の気持ちを届けるラインナップが充実。家族で囲むひとときにも、遠方への贈り物にもおすすめのスイーツをチェックしてみてください♪

華やかなホールケーキ♡

「母の日限定いちごのピンクショートケーキ（4号）」は4,860円（税込）。淡いピンクのクリームとたっぷりのいちごで彩られた華やかなケーキです。

さらにオンライン限定の「ミガキイチゴとベリーのケーキ（4号）」は3,450円（税込）、「ミガキいちごのレアチーズケーキ（4号）」は2,160円（税込）で、どちらも冷凍配送対応。遠方へのギフトにもぴったりです。

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店舗限定スイーツも充実♡

「いちごのピンクショートケーキ」は840円（税込）で気軽に楽しめる人気商品。

「いちごのピンクチョコキャンドル」は486円（税込）で、見た目も可愛いミニスイーツ。

さらに「完熟いちびこミルク」（864円税込）や「完熟いちごのピンクパフェ」（1,540円税込）など、いちごを贅沢に味わえるメニューが揃っています。

ギフトにぴったりのセット♡

「オリジナルハンカチ＆いちごジャムクッキーセット」は2,046円（税込）。

「母の日限定焼き菓子アソート」は1,404円（税込）で、フィナンシェやバターサンドを詰め合わせたセットです。

さらに「ゴブレットグラス＆いちごミルクのもとセット」（4,980円税込）は特別感のある贈り物としておすすめです。

いちごで伝えるありがとう

ICHIBIKOの母の日コレクションは、見た目も味わいも心ときめく特別なスイーツ♡いちごの甘酸っぱさと華やかさが、感謝の気持ちをより素敵に届けてくれます。

大切な人との時間や贈り物に、ぜひ取り入れてみてください♪