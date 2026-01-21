故人を静かに送り出すはずの葬儀の場で、時として背筋が凍るような事態が起こることがある。岐阜県の50代女性は、亡き母の火葬をめぐる、行政の信じがたいミスについて振り返った。（文：長田コウ）亡くなった母親は、心臓にペースメーカーを装着していた。火葬において、これは極めて重要な情報だ。「役場の火葬課から火葬場への伝達されずに火葬し…」火葬の際、葬儀会社と役場の火葬課でペースメーカーを装着している事実が共有