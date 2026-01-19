Photo: Gizmodo編集部 45トンといったら初代ガンダムと変わらないくらいだよ！CES 2026の会場でひときわ目立っていた車輌をご紹介しましょう。こちらOshkoshの「Striker Volterra」は空港・飛行場に配備されるディーゼル＆電動モーターのハイブリッド消防車です。航空機火災などの緊急事態が起きたとき、タンクローリー級のタンクをもつ45トンの車体を停止状態から80km/hまで25秒という加速