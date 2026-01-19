2014年より「週刊少年ジャンプ」で連載を開始し、世界中で愛され続ける漫画『僕のヒーローアカデミア』（通称：ヒロアカ）。連載完結を記念し、その10年間の歩みを振り返る展覧会「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」が、ついに九州エリアへ初上陸します。東京・大阪会場で大盛況を博した本展が、2026年4月11日(土)から6月14日(日)まで、福岡三越にて開催されます。 堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展