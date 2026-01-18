日本航空（JAL）は2026年1月17日、成田空港とインド・デリーを結ぶ路線を開設した。JALが成田からデリー便を飛ばすのは、20年に羽田に移管されて以来、約6年ぶり。引き続き運航される羽田便は日印のビジネス需要を主なターゲットにしているのに対し、成田便はインド―日本―米国の乗り継ぎ需要も見込んでいる。今回開設された路線は、成田を20時15分に出発し、デリーに翌日未明の3時に到着するスケジュール。JALが「0泊」「有休ゼ